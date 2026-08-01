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  • Stadtradeln

    © Klima-Bündnis

    Und alle radeln mit!

    Vom 30. August bis 19. September 2024 treten alle in die Pedale, und Schulklassen, Familien, Vereine und Einzelpersonen können ihre Radkilometer an die Initiative "Klima-Bündnis" abgeben.

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ePaper Kinderzeit Bremen

  • Maritim Hotel Travemünde

    © Maritim Hotels

    Familien empfehlen Maritim Hotels

    Wer für den nächsten Familienurlaub noch ein Hotel sucht, findet bei den Maritim Hotels offenbar gute Gesellschaft: In der aktuellen Studie „Von Familien für Familien" landete die Hotelgruppe unter den drei bestplatzierten Anbietern.

  • Radtour Familie

    © Canva

    Jeder Kilometer zählt!

    Einfach aufs Rad steigen, losfahren und dabei Großes bewirken: Am Sonntag, den 16. August 2026, schlagen die Herzen der Bremer Fahrrad-Community im Gleichklang für den guten Zweck.

  • Emma am See

    © Mirella Rodewald

    Abendessen im schwimmenden Restaurant

    Direkt über dem Emmasee im Bürgerpark scheint ein Restaurant mitsamt großer Terrasse über dem Wasser zu schweben. Die Emma verbindet gutbürgerliche Küche mit entspanntem Familienambiente:

  • Schwimmen, Sommer am See

    © Canva

    Die schönsten Badeseen für heiße Sommertage

    Praktische Übersicht zu Badeseen in der Region Bremen mit Highlights, Angeboten und dem besonderen Spaßfaktor für Familien mit Kindern.

  • La Strada

    © La Strada

    La Strada wird magisch

    Das größte internationale Festival für Straßenkünste in Norddeutschland dreht seine nächste spekatakuläre Runde: Vom 11. bis 14. Juni findet in der Bremer Innenstadt die 32. Ausgabe statt.

  • Erdbeeren, selberpflücken

    © AdobeStock/Fotofreundin

    Hier gibt's Erdbeeren zum Selbstpflücken

    Unsere süßesten Adressen für Erdbeeren: Hier kann man in und um Bremen durch die Felder ziehen, seine Körbchen füllen und naschen.

  • Schachmeisterschaften, Grundschule am Pulverberg, Walle

    © Mareike Leppin

    Schachmatt für die Konkurrenz

    Die Schüler:innen der Grundschule am Pulverberg haben bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften erneut bewiesen, dass sie zu den besten jungen Denksport-Talenten Deutschlands gehören.

  • Eismanufakturen, Eisdielen

    © Gelato Liebe

    Sommer, Sonne, Schleckvergnügen

    In Bremen und umzu gibt es viele Eiscafés, die ihr Eis selbst herstellen – mit frischer Milch, saisonalen Früchten und eigenen Rezepturen. Wir zeigen euch die familienfreundlichsten.

  • Mit Kind im Schirrmann's

    © Laura Einsiedler

    Frühstück an der Weser

    Auf der Suche nach einem familienfreundlichen Frühstück mit Weserblick werden wir an der hinteren Schlachte fündig. In der Gastro der Jugendherberge finden Frühaufsteher, Kinder und Genießerinnen einen entspannten Start in den Tag.

  • Schülerfirmen

    © Bildungsressort

    Früchtebrot, Firmengeist & große Ideen

    Auf der Schülerfirmenmesse zeigen die Nachwuchsunternehmer:innen, wie sie aus Ideen echte Projekte entwickeln – kreativ, verantwortungsvoll und professionell.

  • DIY Mini-Eisdiele

    © Werk.Neu.Stadt

    Bunte Mini-Eisdiele aus Eierkartons

    Der Sommer klopft an die Tür – und wir bekommen Lust auf Eis! Ihr auch? Dann bastelt mit uns einen kunterbunten Mini-Eisladen aus Eierkartons. Wie immer gilt: Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

  • Barkasse Vegebüdel

    © Jens Krause

    Schiffstour für die ganze Familie

    Kartüffel, Kartüffel, Kartüffel – so klingt es, wenn die Fahrgäste die Tür zum Maschinenraum der Barkasse Vegebüdel öffnen. Läuft "Lissy", der Motor, rund, ist die Crew glücklich.

  • Vaiana und Maui auf der Spur, Übersee-Museum

    © Volker Beinhorn

    Phänomenale Nachtschicht

    Eine Nacht, 33 Museen, sechs Stunden Kultur pur: Am 30. Mai können sich auch neugierige Familien ab 18 Uhr auf Entdeckungstour durch die Häuser begeben und beim Mitmachpogramm viel erleben.

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Alle Events

  • Koi-Fütterung

    Die Koi-Fütterung findet täglich um 11:30 Uhr und um 15 Uhr im Japanischen Garten statt

    Botanika

  • Eltern-Kind-Treff

    Eltern kommen ins Gespräch mit anderen Eltern austauschen, während die Kinder miteinander spielen. Das kostenlose Angebot ist für Kinder bis 3 Jahre geeignet.

    Frühberatungsstelle Mitte

  • Bremen radelt für Kinder

    Aufs Rad steigen, losfahren und dabei Großes bewirken: An diesem Sonntag schlagen die Herzen der Fahrrad-Community im Gleichklang für den guten Zweck.

    Bremen

  • Sprach- und Sprechcafé

    Im Sprach- und Sprechcafé können Eltern in lockerer Atmosphäre Deutsch lernen und das freie Sprechen üben.

    Haus der Familie Mitte

  • Otter-Fütterung

    Bei der Otter-Fütterung lernen die kleinen und großen Besucher:innen die Zwergotter und erfahren Wissenswertes über die faszinierenden Tiere.

    Botanika

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Ausstellungen

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