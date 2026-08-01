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Und alle radeln mit!
Vom 30. August bis 19. September 2024 treten alle in die Pedale, und Schulklassen, Familien, Vereine und Einzelpersonen können ihre Radkilometer an die Initiative "Klima-Bündnis" abgeben.
Zusammen ist man weniger allein
Ambulante Hilfen, Pflegekinderdienst und erlebnispädagogische Angebote unter einem Dach: An der Alten Hafenstraße in Vegesack zeigen zwei Paritätische Träger, wie Synergien funktionieren.
Erfolgreicher Schulstart: Wie Eltern ihre Kinder am besten unterstützen
Die S-C-H-U-L-E ruft. Bald geht’s los! Die meisten Kinder freuen sich drauf, sie sind neugierig auf das, was kommt. Diesen Elan sollten Eltern unterstützen.
Familien empfehlen Maritim Hotels
Wer für den nächsten Familienurlaub noch ein Hotel sucht, findet bei den Maritim Hotels offenbar gute Gesellschaft: In der aktuellen Studie „Von Familien für Familien" landete die Hotelgruppe unter den drei bestplatzierten Anbietern.
Jeder Kilometer zählt!
Einfach aufs Rad steigen, losfahren und dabei Großes bewirken: Am Sonntag, den 16. August 2026, schlagen die Herzen der Bremer Fahrrad-Community im Gleichklang für den guten Zweck.
Abendessen im schwimmenden Restaurant
Direkt über dem Emmasee im Bürgerpark scheint ein Restaurant mitsamt großer Terrasse über dem Wasser zu schweben. Die Emma verbindet gutbürgerliche Küche mit entspanntem Familienambiente:
Die schönsten Badeseen für heiße Sommertage
Praktische Übersicht zu Badeseen in der Region Bremen mit Highlights, Angeboten und dem besonderen Spaßfaktor für Familien mit Kindern.
La Strada wird magisch
Das größte internationale Festival für Straßenkünste in Norddeutschland dreht seine nächste spekatakuläre Runde: Vom 11. bis 14. Juni findet in der Bremer Innenstadt die 32. Ausgabe statt.
Hier gibt's Erdbeeren zum Selbstpflücken
Unsere süßesten Adressen für Erdbeeren: Hier kann man in und um Bremen durch die Felder ziehen, seine Körbchen füllen und naschen.
Schachmatt für die Konkurrenz
Die Schüler:innen der Grundschule am Pulverberg haben bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften erneut bewiesen, dass sie zu den besten jungen Denksport-Talenten Deutschlands gehören.
Sommer, Sonne, Schleckvergnügen
In Bremen und umzu gibt es viele Eiscafés, die ihr Eis selbst herstellen – mit frischer Milch, saisonalen Früchten und eigenen Rezepturen. Wir zeigen euch die familienfreundlichsten.
Frühstück an der Weser
Auf der Suche nach einem familienfreundlichen Frühstück mit Weserblick werden wir an der hinteren Schlachte fündig. In der Gastro der Jugendherberge finden Frühaufsteher, Kinder und Genießerinnen einen entspannten Start in den Tag.
Früchtebrot, Firmengeist & große Ideen
Auf der Schülerfirmenmesse zeigen die Nachwuchsunternehmer:innen, wie sie aus Ideen echte Projekte entwickeln – kreativ, verantwortungsvoll und professionell.
Bunte Mini-Eisdiele aus Eierkartons
Der Sommer klopft an die Tür – und wir bekommen Lust auf Eis! Ihr auch? Dann bastelt mit uns einen kunterbunten Mini-Eisladen aus Eierkartons. Wie immer gilt: Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Schiffstour für die ganze Familie
Kartüffel, Kartüffel, Kartüffel – so klingt es, wenn die Fahrgäste die Tür zum Maschinenraum der Barkasse Vegebüdel öffnen. Läuft "Lissy", der Motor, rund, ist die Crew glücklich.
Phänomenale Nachtschicht
Eine Nacht, 33 Museen, sechs Stunden Kultur pur: Am 30. Mai können sich auch neugierige Familien ab 18 Uhr auf Entdeckungstour durch die Häuser begeben und beim Mitmachpogramm viel erleben.
Koi-Fütterung
Die Koi-Fütterung findet täglich um 11:30 Uhr und um 15 Uhr im Japanischen Garten statt
Eltern-Kind-Treff
Eltern kommen ins Gespräch mit anderen Eltern austauschen, während die Kinder miteinander spielen. Das kostenlose Angebot ist für Kinder bis 3 Jahre geeignet.
Bremen radelt für Kinder
Aufs Rad steigen, losfahren und dabei Großes bewirken: An diesem Sonntag schlagen die Herzen der Fahrrad-Community im Gleichklang für den guten Zweck.
Sprach- und Sprechcafé
Im Sprach- und Sprechcafé können Eltern in lockerer Atmosphäre Deutsch lernen und das freie Sprechen üben.
Otter-Fütterung
Bei der Otter-Fütterung lernen die kleinen und großen Besucher:innen die Zwergotter und erfahren Wissenswertes über die faszinierenden Tiere.
Durchlässig
Die Ausstellung lädt dazu ein, sich auf eine poetische und zugleich experimentelle Auseinandersetzung mit Farbe, Material und Wahrnehmung einzulassen.
Liebe
Von romantischer Liebe bis hin zu Eltern-Kind-Beziehungen sowie Liebesspielen unter Tieren wird in der Sonderausstellung für Besucher:innen ab 10 Jahren vieles zum Staunen, Schmunzeln und Anfassen geboten.
Projekt Stolperstein: Biografien im Bild
Die Ausstellung mit Illustrationen des Bremer Illustrators Marcel Fernandez Bücker lädt dazu ein, vier ihrer Lebensgeschichten näher kennenzulernen.
Becoming Paula. 150 Jahre Paula Modersohn-Becker
Ab dem 8. Februar 2026 feiert das Museum mit einer großen Jubiläumsausstellung, wie Paula Modersohn-Becker sich zu einer der wichtigsten Künstlerinnen der frühen Moderne entwickelte.
Bilder im Dunkeln – Höhlenkunst der Eiszeit
Die Sonderausstellung entführt Familien 35.000 Jahre zurück in die Vergangenheit, als Wildpferde, Mammuts und Wollnashörner durch Europa streiften.