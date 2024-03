Spielen, Shoppen und Schlemmen zum Spartarif

× Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind im KiDoZ

Das S.O.S. Kinderdorfzentrum in der Neustadt ist längst nicht nur für Eltern mit kleinen Kindern aus dem Stadtteil ein beliebter Anlaufpunkt. Bastelnachmittage, Secondhand-Lädchen, ein gemütliches Café mit Spielecke und nicht zuletzt der günstige Mittagstisch sind eine echte Bereicherung.

KiDoz

Wollen wir mal wieder ins KiDoZ?

fragt meine Freundin in regelmäßigen Abständen, meist wenn das Wetter mal wieder nicht freundlich ist. Die Idee, bei Regen dort mit sechs Kindern – zwischen 1 und 5 Jahren – einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen, haben wir natürlich nicht allein. Gerade bei Schietwetter kann es schnell mal voll werden, und dann muss man bei den Waffeln schnell sein! Für ruhige Tischspiele, Bücher vorlesen oder einfach Plaudern fehlen manchmal Ruhe und Platz. Gerade wenn sich in der Spielecke größere und kleinere Kinder gleichzeitig tummeln, wird’s schnell wild. Die täglich wechselnden Kreativangebote, darunter Knetnachmittage oder Gesellschaftsspieltreffen für Eltern mit Kids ab 4 Jahren, sind ein schöner Treffpunkt und bringen Abwechslung und nette Begegnungen in den Alltag. Der etwas schlicht gehaltene Bewegungsraum, der unter elterlicher Aufsicht genutzt werden kann, entzerrt das Geschehen im Familiencafé – sofern er nicht gerade von einer Kursgruppe genutzt wird. Wer mehr Ruhe sucht, wird in der Leseecke in der kleinen Bibliothek fündig. Ein schöner Rückzugsort, der das Café im Erdgeschoss mit Spielen, Büchern, gemütlichen Sitzinseln und der Spielecke mit Höhle und kleiner Rutsche ergänzt. Kurz: Hier kommen alle Vorschulkinder auf ihre Kosten - wenn die Eltern ihren Nachwuchs im Blick behalten.

Genug Platz für Kind und Kegel

Eine ruhige Ecke zum Schmökern gefunden! Vormittags viel Platz zum Spielen. Schnäppchen im Klamöttchen. Lecker!

Wenn die Größeren in der Kita sind, lohnt sich mit den U3-Kids ein Besuch am Vormittag. Dann kann man das KiDoZ entschleunigter genießen und die Kleinen können die Räumlichkeiten erobern. Wer eine Location sucht, in der sich sechs Mamas mit Babys treffen können, die außerdem genug Platz für so viele Kinderwagen bietet, ist hier gut aufgehoben. Jeden Wochentag von 9 bis 18 Uhr kann man sich treffen und bis 11:30 Uhr zu günstigen Preisen frühstücken, danach gibt es einen täglich wechselnden gesunden Mittagstisch zu Preisen zwischen 1,20 und 7,50 Euro. Und nachmittags ist Kaffee-Kuchen-Waffel-Zeit. Die offenen Angebote zum Mitmachen richten sich an Kinder zwischen 0 und 6 Jahren, die Secondhand-Kleidung im Klamöttchen ist bis Größe 152 sortiert. Meistens nehmen wir noch ein paar neue Spiele und Kleidungsstücke aus dem Lädchen im Obergeschoss mit, und die Großen freuen sich nach der betreuten Malaktion über ihre Kunstwerke, die sie stolz mit nach Hause nehmen dürfen.

Fazit: Mit den Öffis gut erreichbar, speziell auf die Bedürfnisse von Eltern mit kleinen Kindern ausgerichtet, ist das SOS-Kinderdorf-Zentrum eine wichtige Bereicherung und tolle Anlaufstelle. Und wenn es dann doch zu voll wird oder die Sonne rauskommt, sind die benachbarten Neustadtswallanlagen mit zwei Spielplätzen schnell zu Fuß erreicht.