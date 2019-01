Filmtipp: Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten

× Erweitern © 2018 megaherz film und fernsehen - Martin Tischner

„Blicke ins Herz der Erde. Wecke den Bären mit acht Beinen. Lies im Gedächtnis der Welt. Sammle den wertvollsten Schatz Indiens. Und du wirst das Geheimnis unseres Planeten lüften.“

Das klingt verlockend! Checker Tobi macht sich sofort auf den Weg, um dieses Rätsel zu lösen und findet sich bei einer aufregenden Schnitzeljagd wieder. Er besteigt einen feuerspeienden Vulkan, taucht im Meer mit Delfinen und begegnet Seedrachen. Er lernt in der Arktis, wie man mithilfe von Eis die Zukunft vorhersagen kann und gerät in Indien in einen Monsun. Immer auf der Suche nach dem Geheimnis unseres Planeten...

Was wie ein Abenteuerfilm für die ganze Familie klingt, war für Tobias Krell und die Filmcrew auch ein wirkliches Abenteuer. Es wurde in fünf Ländern auf vier Kontinenten gedreht, die dabei zurückgelegte Strecke beträgt 85.304 km, also mehr als zwei Mal um die Erde – und all das in nur 35 Tagen! Dass es anstrengend war, verschweigt Krell nicht.

© 2018 megaherz film und fernsehen - Esra Bonkowski

Seekranke Kameraleute, lange Drehtage, eisige Temperaturen und taghelle Nächte waren für das ganze Team belastend. Aber es hat sich gelohnt: Tobias Krell beschreibt die Dreharbeiten als „Reise seines Lebens“, denn durch sie hat er viel gelernt und ist an ungewöhnliche Orte gereist, wie den Pazifik vor Tasmanien. Für diese Szenen hat er zehn Monate Tauchen trainiert, angefangen „ in einer Sauerkrautfabrik, wo große Becken mit Wasser geflutet wurden“. Nach den Dreharbeiten empfiehlt Checker Tobi allen Reisenden „Sonnencreme, Mückenspray, Wasser, passende Kleidung – und Neugierde!“ einzupacken, und „Man sollte keine Scheu haben, mit den Menschen vor Ort Kontakt aufzunehmen, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spricht.“