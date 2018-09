Filmtipp: Lu Over the Wall

× Erweitern © Lu Film Partners Lu Over The Wall

Kai ist ein schüchterner, in sich gekehrter Junge, der in einem japanischen Fischerdorf aufwächst. Er wohnt mit seinem Vater und seinem Großvater in einem Haus am Hafen und wird immer wieder ermahnt nicht ans Wasser zu gehen. Das Dorf hat schon zu viele Menschen an die Wellen verloren, laut einigen Einwohnern ist das die Schuld der blutrünstigen Meerjungfrauen, denen nachgesagt wird, dass sie von Musik angelockt werden. Kai schreibt dennoch Songs und landet so in der Band seiner Klassenkameraden Kunio und Yuho. Bei den geheimen Proben taucht das Meerjungfrauen-Mädchen Lu auf und tanzt begeistert zu ihren Songs. Ihr Fischschwanz verwandelt sich beim Klang von Musik in Beine. Lus ausgelassene Art zu tanzen und zu singen begeistert Kai, aber eine Freundschaft zu einer Meerjungfrau ist nicht ungefährlich. Werden Kai und Lu alle von der Unschuld der Meeresbewohner überzeugen können?

Lu Over the Wall ist ein quirliger Anime-Film, der besonders durch seinen ganz eigenen Zeichenstil und die abwechslungsreiche Musik auffällt, die einzelne Szenen untermalt oder im Vordergrund steht, wie bei den Bandauftritten, bei denen Lus Magie alle Dorfbewohner freudig mittanzen lässt. Viele skurrile Bilder und Charaktere machen das wilde Abenteuer komplett. Anime-Fans ab 10 Jahren, die gerne Chihiros Reise ins Zauberland und Das wandelnde Schloss gesehen haben, kommen am 25. September voll auf ihre Kosten.