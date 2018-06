Buchtipp: Anatomie anschaulich

Man nehme jede Menge Stöcke, unglaublich viele Gummibänder, verschiedene Elektrokabel, Büroklammern, Ketchup (!) und allerlei weitere Materialien. Eben alles, was die kleine Susa so braucht – das Mädchen hat nämlich beschlossen, sich einen großen Bruder zu bauen. Und zwar nicht so ein Krabbelbaby, sondern einen echten großen Bruder! Wie das? Mit Hilfe ihrer Puppen und Stofftiere. Und auch das Krokodil hilft ihr mit seiner Enzyklopädie, in der alle wichtigen Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel, wie eigentlich Knochen zusammenhalten oder wie das Gehirn funktioniert.

Dieses riesengroße Sach-Bilderbuch ist ein wahrer Schatz für jeden, der sich für den menschlichen Körper interessiert. Eine geniale Idee, ungewöhnlich umgesetzt!

64 Seiten, 24 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 7 bis 9 Jahre.