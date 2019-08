Buchtipp: Gebrauchsanleitung für Teenager-Väter

Irgendwann erwischt es alle Eltern: die Hormonschübe ihrer bisher so knuffigen Kuschelkinder verwandeln diese in unberechenbare Teenager. Bisher offene Kinderzimmertüren werden verschlossen, die Eltern werden peinlich (Mode! Witze!) und gekuschelt wird nun gar nicht mehr. Die Kindheitsphase ist vorbei, es warten neue Herausforderungen. Stefan Maiwald schreibt aus Erfahrung: Aus der Perspektive eines Vaters von zwei pubertierenden Töchtern liefert er eine Art Gebrauchsanleitung für verzweifelte Teenagerväter beziehungsweise eine Vorsorgeversicherung für die diejenigen, die das alles noch vor sich haben. Ein Buch, dass man bzw. frau gut und gern dem Pubertiervater in die Hand drücken kann und er wird kichernd auf dem Sofa sitzen und seine Familienaufgaben neu überdenken!

160 Seiten, 9,99 Euro (Taschenbuch)