Unterhaltsam: Maus

Micky, Feivel oder Stuart Little: Mäuse sind niedlich und Kinder lieben sie. Als Haustier bieten sie einen großen Unterhaltungsfaktor, denn im Mausgehege ist immer was los. Dort wird gewühlt, geklettert, gezankt, geschmust und genascht. Als Haustier gibt es die Maus nicht im Singular, die Tiere müssen in Gruppen gehalten werden. Doch Vorsicht, wenn Männchen und Weibchen zusammenwohnen, gibt es schnell Nachwuchs. Auch sollte man bedenken, dass Mäuse keine Kuscheltiere sind. Schmusen ist nicht drin, denn die Tiere entwischen leicht. Mäuse eignen sich gut für Beobachter und Anfänger, da sie sehr pflegeleicht sind.