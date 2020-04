× Erweitern © Kids Circle Betreuung in der Online-Kita

Wär doch schön, wenn die lieben Kleinen wenigstens mal eine Stunde am Tag von jemand anders als Mama und Papa betreut werden könnten. Und wenn sie dann sogar noch andere Kinder treffen könnten, wäre das kleine Glück perfekt? Dann ist der Kids Circle vielleicht genau das richtige. In der Internet-Kita gehen Kinder ab 4 Jahren mittels Video-Konferenz in eine virtuelle Kindergruppe, die von Pädagogïnnen geleitet wird.

Zum Kennenlernen verlosen wir 3 Kita-Stunden unter allen Teilnehmerïnnen, die bis zum 28. April 2020 unser Gewinnspielformular ausfüllen, Stichwort: Internet-Kita. Viel Glück!