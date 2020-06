Zwei Bücher für große Gefühle

Die Zeiten für Familien sind herausfordernd, Wechselbäder der Gefühle sind bei Eltern wie Kindern vorprogrammiert. Da ist es gut, wenn neue Ratgeber die Unsicherheiten begleiten, erklären und ausräumen können. Zwei Bücher der Autorin Corinna Leibig, die sich intensiv mit dem authentischen Umgang mit Gefühlen, Ängsten und Trauer auseinandersetzen und in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten Dr. Hans Hopf entstanden sind, verlosen wir in diesem Gewinnspiel:

© Mabuse Verlag Der kleine Bauchweh

Das Buch Der kleine Bauchweh für Eltern mit Kindern ab 3 Jahren erklärt Psychosomatik anhand einer Geschichte für kleine Menschen mit großen Gefühlen, die oft auch Bauchweh machen können. Denn kleine Kinder fühlen mit dem Bauch und können noch nicht verstehen und ausdrücken, was sie belastet: Oft haben die Schmerzen nämlich keine organische Ursache, sondern sind psychosomatisch bedingt. Die liebevolle Geschichte über den kleinen Bauchweh vermittelt einfühlsam den Umgang mit den Gefühlen hinter den Bauchschmerzen. Im Anschluss an den Bilderbuchteil gibt Joachim Pietsch-Gewin, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, hilfreiche Informationen und Ratschläge für Eltern und pädagogische Fachkräfte.

© Mabuse Verlag Bin ich richtig?

Das zweite Buch mit dem Titel Bin ich richtig? ist ein Wegweiser durch die Pubertät und will Jugendliche ab 10 Jahren bei ihren Problemen abholen und ihnen vermitteln: Du bist mit all dem nicht alleine, du kannst dir selbst helfen, du darfst und kannst dir Hilfe holen. Die Pubertät ist eine der schwierigsten Lebensphasen überhaupt: Die Loslösung von den Eltern erfolgt, eine eigene Identität will aufgebaut werden und ein verwirrendes Gefühlschaos steht an der Tagesordnung. Das Buch ermuntert dazu, sich selbst zu entdecken, sich anderen zu öffnen und über seine Gefühle zu sprechen, zu lernen, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, zu sich selbst zu finden und die Pubertät auch als ein tolles Alter voller Chancen und Möglichkeiten anzunehmen.

Wir verlosen die Bücher unter allen Teilnehmerïnnen, die bis zum 24. Juni 2020 unser Gewinnspielformular ausfüllen und als Stichwort den gewünschten Titel eintragen. Viel Glück!