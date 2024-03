× Erweitern © Canva Die Quinceañera

In vielen Ländern Lateinamerikas ist es Tradition, dass Mädchen ihren 15. Geburtstag ganz besonders groß feiern, um den Übergang vom Kind zur Frau zu zelebrieren. „Hochzeit ohne Bräutigam“ wird die Quinceañera (spanisch "die Fünfzehnjährige", gesprochen kinze-anjera) auch genannt.

Tatsächlich sticht das Fest die Hochzeit an Wichtigkeit sogar noch aus und der (finanzielle) Aufwand ist unter Umständen auch größer. Dazu gehören ein Prinzessinnen-Kleid, aufwändige Frisur und Make-Up, eine Fahrt in einer Limousine, viele Gäste, viele Geschenke und meist auch ein Krönchen oder Diadem. Bei den Farben der Kleider gibt es Unterschiede zwischen den Ländern, so wird in Puerto Rico ein weißes Kleid getragen, während in Mexiko Pastellfarben angesagt sind, aber auf keinen Fall Weiß!

Die Zeremonie

Je nachdem, in welchem Land gefeiert wird, sind verschiedene Rituale verbreitet. So ist es in Mexiko und Kolumbien Brauch, dass die Zeremonie mittags mit einem Gottesdienst beginnt und dann in ein rauschendes Fest übergeht. Auf Kuba gibt es einen Mutter-Tochter-Tanz, in Puerto Rico ist es ein klassischer Vater-Tochter-Walzer. Dazu trägt das Mädchen einen Blumenkranz, der im Laufe der Feier durch ein Diadem ausgetauscht wird. Ähnliche Rituale gibt es über alle Ländergrenzen hinweg. Zum Beispiel beginnt das Mädchen den Tag in flachen Schuhen, die später vom Vater durch die ersten High-Heels ersetzt werden. Oft werden auch Verwandte mit einbezogen, so wie beim Ritual der 15 Kerzen, bei dem die Fünfzehnjährige eine Dankesrede hält und währenddessen Kerzen an die Menschen verteilt, die sie in ihren 15 Jahren geprägt und begleitet haben. Ein weiterer Brauch ist, dass die Mädchen eine última muñeca (die letzte Puppe) geschenkt bekommen. In den meisten Ländern wird jede Quinceañera in der eigenen Familie gefeiert, in der Dominikanischen Republik gibt es dagegen jedes Jahr einen großen Ball für alle 15-Jährigen. Inzwischen wird auch ein Quinceañero gefeiert, bei dem die jungen Männer als último jugete (letztes Spielzeug) beispielsweise ein Modellauto geschenkt bekommen und mit den Eltern auf einem Fest tanzen.