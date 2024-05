× Erweitern © Freilichtbühne Lilienthal Aladin und die Wunderlampe

Im Schauspiel für Familien nach den Geschichten aus 1001 Nacht können Aladin und seine Mutter Fatima ihr Glück gar nicht fassen, als der Lampengeist ihnen – fast – jeden Wunsch erfüllt und Aladin seine Marktbekanntschaft Shalimar wieder in die Arme schließen kann. Alles wäre also gut, wenn der Zauberer Salazar-al-Abbas nicht wäre, der alles daransetzt, die Wunderlampe wieder in seinen Besitz zu bringen …

Die humorvolle Inszenierung mit neu komponierter Musik entführt die kleinen und großen Zuschauer in der neuen Freilichtbühnen-Saison in den Orient. Das bunte Markttreiben mit Obst-und Fischständen, waghalsigen Attraktionen, das Leben im imposanten Palast des Sultans und die geheimnisvolle Geschichte des Lampengeistes Djadi versetzen Jung und Alt in märchenhafte Zeiten.

Der Eintritt kostet für Kinder 8, für Erwachsene 14 Euro.