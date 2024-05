Alles steht Kopf 2

An ihr neues Leben in San Francisco hat sich die mittlerweile 13-jährige Riley gewöhnt. So wird die Gefühlszentrale in ihrem Kopf routiniert von Freude, Trauer, Wut, Angst und Ekel gesteuert. Alles dort läuft rund, bis auf einmal Zweifel eintrifft. Und Zweifel ist nicht allein: Mit dem Beginn des Teenageralters kommt die Pubertät und die stürzt Rileys Gefühlswelt in ein absolutes Chaos. Nicht nur Zweifel, sondern auch Peinlichkeit, Ennui und Neid stürmen das Kontrollzentrum. Für Riley beginnen damit neue Schwierigkeiten. Doch die verwirrende Lebensphase Pubertät bringt auch neue Chancen mit sich.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

Animation, USA 2024, Regie: Peter Docter, Kelsey Mann, 100 Min., empfohlen ab 10 Jahren