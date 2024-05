Können wir mit Technologie den Klimawandel überwinden? Und wenn ja, was kommt danach? Wie verändert sich dann unser Verhältnis zur Natur? Wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um und was bedeutet das alles für eine utopische Gesellschaft? Das Live Animation Cinema des Kollektiv sputnic für Publikum ab 14 Jahren wagt einen Blick in die Zukunft und stellt sich die Frage, wie es mit uns und dieser Welt weitergehen kann.

Die Zuschauenden folgen der jungen Künstlerin Maya und ihrer KI-Gefährtin Aurora durch eine Stadt, die die Kombination aus Technologie, Mensch und Natur zelebriert. Sie sind dabei, wenn brodelnde Konflikte über Profit und Verantwortung hochkochen oder die Stadt von einem Sonnensturm heimgesucht wird. Mit dem Einsatz von Kameras und Projektionen lassen die Schauspieler:innen live auf der Bühne einen Animationsfilm entstehen.

Aurora ist nach IOta.KI und Post Paradise die dritte Produktion des Kollektivs sputnic am Moks.