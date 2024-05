Azubi-Regatta: Maritime Berufe erkunden

Diese Ausbildungsmesse richtet sich an Schulen mit Kleingruppen von Schüler:innen, die sich einen Jobeinstieg in die maritime Berufswelt vorstellen können.

Auszubildende, die sich bereits für einen Job in der maritimen Wirtschaft entschieden haben, geben den Schüler:innen anhand von Aufgaben und Mitmachaktionen Einblicke in ihre Arbeit. Es bleibt aber nicht bei theoretischen Fragen und Gesprächen, sondern es können auch praktische Erfahrungen gemacht werden. Einzelne Firmen bringen Simulatoren und Miniaturmodelle mit, so dass z. B. Minicontainer mit dem Kran versetzt oder Roboterarme bewegt werden können.

Interessierte Schulen können sich bis zum 19. Juni per Mail anmelden.