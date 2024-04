Bienenpflege übers Jahr

Familien können jeden 1. Samstag im Monat dem Imker im Bibliotheksgarten dabei zuschauen, wenn er in den Bienenbeuten (Bienenkörben) nach dem Rechten sieht. Währenddessen erzählt er, was man bei der Bienenhaltung alles beachten muss. Wann hat man sonst schon die Gelegenheit ein Bienenvolk in seinem Zuhause zu beobachten. Die Bienen haben im letzten Jahr viel Nektar und Pollen gesammelt - den daraus entstandenen Vegesacker Bibliothekshonig kann man in der Bibliothek kaufen.