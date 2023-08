× Erweitern © Volker Beinhorn/Übersee Museum Buddhismus Buddha Sakyamùni

Eine der großen religiösen Traditionen der Menschheit ist Thema der Sonderausstellung, die bis zum 28. April 2024 in Bremen zu sehen ist. Meditation, Achtsamkeit, Yoga – viele buddhistische Praktiken haben Einzug in unseren Alltag gefunden. Doch wie verbreitete sich der Buddhismus in der Welt? Welche Lehren, Rituale und Ausrichtungen gibt es in dieser Religion? Kann der Buddhismus neue Perspektiven auf dringliche Probleme der Gegenwart eröffnen?

Diese Fragen stehen im Zentrum der großen Sonderausstellung „Buddhismus“, die der Geschichte, der Verbreitung und der kulturellen Vielfalt der Weltreligion nachgeht. Aus den insgesamt rund 1.000 buddhistischen Objekten im Bestand des Museums präsentiert die Sonderausstellung eine Auswahl von 250 Artefakten – darunter außergewöhnliche Highlights aus Myanmar, Thailand, der Seidenstraßenregion, China, Japan und Tibet. Dabei spannt die Ausstellung einen thematischen Bogen von den historischen Anfängen bis hin zur Gegenwart und spürt der Anziehungskraft des Buddhismus für ein westliches Publikum nach.