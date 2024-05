Circus-Camp

Für Mädchen und Jungen von 6 bis 14 Jahren gibt es Angebote zum gemeinsamen Bewegen, Trainieren, Spielen und eine "Circus-Bühne". Sie lernen verschiedene Zirkuskünste kennen und üben mit anderen Kindern tolle Kunststücke. Zum Abschluss könne sie in einer Zirkusshow zeigen, was sie gelernt haben. Es wird aber auch gemeinsam gekocht, gegessen und in einer großen Zirkusfamilie gelebt.

Die Ferienbetreuung läuft täglich von Montag bis Freitag und ist kostenlos inklusive Vollverpflegung. Anmeldungen erfolgen per E-Mail.