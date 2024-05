CVJM Schultütenwoche

Wenn die Ferienkinder schon wieder zurück in der Schule sind, ist es Zeit für die neuen Einschulungskinder: Vom 5. bis 9. August können sie sich im Day Camp des CVJM nochmal richtig austoben, draußen in der Natur sein und Spaß mit Freund:innen haben. Danach gehen sie gestärkt in nächsten, spannenden Abschnitt ihres Lebens.

In der Teilnahmegebühr von 130 Euro sind Minerlawasser, Obst und Rohkost, kindgerechtes Mittagessen, Spiel- & Bastelmaterial enthalten. Gegen Aufpreis von 15 Euro kann eine Früh- und Spätbetreuung vereinbart werden.

Zur Online-Anmeldung und Rabattmöglichkeiten (Link).