× Erweitern © Koch Films Der Fall Mäuserich

Der achtjährigen Meral fällt es nach einem Umzug schwer, in ihrer neuen Umgebung Freund:innen zu finden. Wie gut, dass es die kleine Maus gibt, die sich in Merals Zimmer eingenistet hat! Das Mädchen nennt sie liebevoll Piep Piep und nimmt das Tier mit auf den Schulausflug. Dort liefert sich Piep Piep mit den Kindern im Speisesaal ein wildes Wettrennen, als alle helfen wollen, um die Maus wieder einzufangen. So findet Meral doch noch Freund:innen, mit denen sie im Wald herumstreunen kann. Als Piep Piep jedoch von einer Eule verschleppt wird, droht die fröhliche Kindergemeinschaft wieder auseinanderzubrechen. Das kunterbunte Kinderfilm-Musical-Abenteuer erzählt humorvoll von Freundschaft und dem Kreislauf der Natur und gewann auf dem Kinderfilmfestival Wien 2017 den Publikumspreis.

Die Tickets kosten für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

NL 2016, Regie: Simone van Dusseldorp, mit Hiba Ghafry, Jashayra Oehlers, Felix van de Weerdt, 80 Min., empfohlen ab 6 Jahren