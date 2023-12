Die Biene im Kopf

Im Schauspiel erlebt das Publikum ab 8 Jahren einen Tag im Leben eines Kindes, das die Herausforderungen des Alltags allein bewältigen muss, dabei Erstaunliches leistet und sich spielerisch selbst motiviert.

Alles beginnt ganz harmlos. Du wachst auf, und die Sonne scheint. Du bist eine Biene und kannst fliegen: aus dem Kinderzimmer hinaus in den Sommerhimmel – mitten hinein in eine rote, dicke Blüte. Herrlich. Doch plötzlich ist alles weg. Denn jetzt kommt Level 2! Du musst es rechtzeitig in die Schule schaffen. Allein anziehen, allein frühstücken. Bloß nicht die Eltern wecken. Geschafft. Du bist in Level 3: Schule.

Tickets können ab dem 06.01.24 auf der Webseite des Stadttheaters Bremerhaven reserviert werden.