× Erweitern © Seebühne Bremen Die Schatzinsel Seebühne Bremen

Die Seebühne Bremen präsentiert die Schatzinsel, ein Schauspiel für die ganze Familie: Der wohlerzogene Jim Hawkins lebt und arbeitet zusammen mit seiner Mutter im Admiral Benbow, einem gut laufenden Gasthaus an Englands Küste. Jim träumt von Abenteuern auf See, von Piraten und Freiheit. Als eines Tages der Pirat Billy Bones auftaucht, von dem legendären Piratenschatz des Käpt’n Flint erzählt und bei seiner Flucht auch noch die Karte zum Schatz zurücklässt, ist es um Jim geschehen. Er will zur See und diesen Schatz finden!

Tickets sind online ab 18 Euro auf der Webseite erhältlich.