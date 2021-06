Dorfgeschichten

× Erweitern © E.Albrecht / Museumsdorf Cloppenburg Museumsbäcker - Arbeiten mit der Bockwindmühle

Die Museumspädagogik lädt zum Zuschauen und Mitmachen rund ums Handwerk ein. Die Aktionen der Backhäuser, Töpferei und der Mühle lassen Geschichte lebendig werden.

Wer möchte, kann zusätzlich im Vorfeld um 11 Uhr an der Führung "Flott in den Garten - Ein sonntäglicher Gartenspaziergang“ teilnehmen. Zusammen mit Jutta Tellmann geht es durch die Visitengärten und Nutzgärten des Museumsdorfs, die zu unterschiedlichen Zeiten in der Region üblich waren. Die Teilnahme an der Führung kostet 4 Euro zuzüglich Eintritt nach Anmeldung per Telefon unter 04471-948423 oder fuehrungen@museumsdorf.de.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 3,50 Euro und für Erwachsene 9,50 Euro.