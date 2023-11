× Erweitern © Robert Day Drachen und sagenhafte Tierwesen

Tapfere Heldinnen und Helden aufgepasst! In dieser magischen Show werden mystische Legenden und gigantische Fabelwesen auf der Bühne lebendig!

In der fabelhaften Welt werden einige der prächtigsten Monster und geheimnisvollsten Kreaturen der Erde bringen die Bühne zum Beben. Vom kolossalen Steintroll über einen geheimnisvollen Indrik und den japanischen Baku bis zur Zahnfee (die gar nicht so süß ist, wie viele denken) und ein bezauberndes Einhorn präsentieren sie sich in ganzer Pracht und Größe. Das Publikum bezwingt die magischen Wesen und wird selbst zu Legenden - aber weckt bloß den Drachen nicht!

Nach zahlreichen Aufführungen ins London, ist die preisgekrönte Show von den Machern der international erfolgreichen "Dinosaur World Live" erstmals in Deutschland auf Tournee. Ein zauberhaftes Abenteuer für alle ab 3 Jahren.

Direkt zu den Tickets ab 15,90 Euro für Kinder und 20,90 für Erwachsene.