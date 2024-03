Wenn Kinder krank oder verhaltensauffällig werden, stecken oft gravierende familiäre Verstrickungen dahinter. Meistens haben alle Familienmitglieder einen wirklichen Leidensdruck. Familienaufstellungen sind ein Lösungsansatz, um auf tieferliegende Probleme bei Kindern eine Antwort zu bekommen. Es können gute Lösungen für Kinder und für Eltern gefunden werden.

Eine Familienaufstellung kann keineswegs die Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten ersetzen. Sie kann aber ergänzend in der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen angewendet werden bei:

Diagnosen, wie AD(H)S, Hyperaktivität, Aggressivität, Ruhelosigkeit und ähnliches

Ängste wie Prüfungsangst

Schlafstörungen und andere seelische Störungen

Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zur Lernverweigerung

Hautkrankheiten wie Ekzeme,

Kopfschmerzen, Migräne, andere Schmerzen

Mobbing

Antriebslosigkeit

Eine Familienaufstellung kann beleuchten, was hinter den jeweiligen Themen liegt, warum Kinder Trauer, Hilflosigkeit oder Angst verspüren, die sich in Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Sie bringt Harmonie in die Familie, die für Kinder und Eltern gleichermaßen heilsam wirkt.

Das eintägige Seminar kostet 140 Euro. Anmeldungen sind wahlweise telefonisch oder über die Veranstalterwebseite möglich.