Ferien auf Saltkrokan

Auf der kleinen Insel vor der schwedischen Küste ist zum Sommer hin immer ordentlich was los! Dann kommen nämlich die seltsamen Leute aus der Großstadt, um ihren Urlaub am Meer zu verbringen. Die kleine Tjorven und ihr treuer Hund Bootsmann kennen das alljährliche Theater schon, seit sie denken können. Doch diesen Sommer zieht die Familie Melkerson ins Ferienhaus nebenan ein, und gleich freundet sich Tjorven mit dem gleichaltrigen Pelle an. Zusammen gibt es auf Saltkrokan unzählige Abenteuer zu erleben!

Der schwedische Film aus dem Jahr 1962 ist für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.