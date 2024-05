Die Fischerin - Meer geht immer

× Erweitern © Claudia Grabowski Die Fischerin, Mensch, Puppe!

Das Theaterfestival zur neuen Spielzeit eröffnet das "Mensch, Puppe!"-Theater mit seinem Stück für Kinder im herrlichen Ambiente desLiLuBas auf dem Stadtwerder.

Das Figurentheaterstück erzählt das Märchen der Brüder Grimm: „Vom Fischer und seiner Frau“ neu – mit schönen Liedern und der ewigen Frage danach, was uns zufrieden macht …

Svantje, die Nichte des berühmten Fischerpaares, das vor Zeiten durch einen Zauberfisch zu viel Reichtum gekommen ist und am Ende doch wieder in seiner kleinen Kate am Meer leben musste, begibt sich auf die Reise ihrer Vorfahren. Auf ihrem Weg begegnet sie dem rätselhaften Butt, der die Wünsche der Menschen erfüllen kann, schlüpft in die Rollen der armen Fischerin, der Königin, der Päpstin und durchläuft alle Stationen auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit.

Die Eintrittskarte kostet 8 Euro und gibt es an der Tageskasse, per E-Mail und Telefon. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Aufführungen finden auch bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit statt – gemütlich im überdachten Bereich.

Am Sonntagnachmittag beschließt Armstrong das Open-Air-Festival.