© Natureum Niederelbe Flieger - Eroberung des Himmels

In der interaktiven Ausstellung erhalten die Besucher:innen Einblicke in einen längst vergangene Welt, in der die Eroberung des Himmels für die einzelnen Tiergruppen ebenso wie für den Menschen eine Revolution darstellte. Die Natur entwickelte verschiedene Varianten, der Mensch nahm und nimmt sich bis heute die Natur zum Vorbild.

Die kleinen Gäste erwartet verschiedene Stationen und Spiele zum Mitmachen sowie Info-Tafeln in einfacher Sprache. In der Ausstellung werden verschiedene Flugsaurier mit bis zu acht Metern Spannweite zu sehen sein, darunter z. B. der bekannte Pteranodon, außerdem der Urvogel Archaeopteryx, ein Albatros und Modelle der Flugapparate von Otto Lilienthal sowie der Gebrüder Wright.

Der Eintritt für Kinder beträgt 6 Euro und für Erwachsene 9 Euro. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.