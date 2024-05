×

Flutwohnung

On July 7, Greenpeace shows the consequences of the inadequate climate protection of the past years with a large installation of a flood-damaged apartment. The muddy, original inventory and furniture of the apartment reconstructed in front of the Paul Löbe House in Berlin come from flooded areas from the Italian Emilia-Romagna and the German Ahrtal area. The 38-square-meter apartment consists of a living room and bedroom, as well as a kitchen and a youth room. On videos and text panels, the former owners of the furniture describe their experiences with the flood disaster.By presenting the apartment, the environmentalists are calling on the German government to accelerate the phase-out of oil and gas heating and to meet the government's climate protection goals. Greenpeace zeigt am 7. Juli mit einer großen Installation einer durch Hochwasser beschädigten Wohnung, welche Folgen der mangelhafte Klimaschutz der vergangenen Jahre bereits heute hat. Das verschlammte, originale Inventar und die originalen Möbel der mit Paletten nachgebauten Wohnung vor dem Paul-Löbe-Haus in Berlin stammen aus Überflutungsgebieten aus der italienischen Emilia-Romagna und dem deutschen Ahrtal. Die 38 Quadratmeter große Wohnung besteht aus Wohn- und Schlafzimmer sowie einer Küche und einem Jugendzimmer. Auf Videos und Texttafeln schildern die ehemaligen Besitzer:innen der Möbel ihre Erfahrungen mit der Flutkatastrophe.Mit der Präsentation der Wohnung fordern die Umweltschützer von der Bundesregierung einen beschleunigten Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen sowie die Einhaltung der Regierungsziele beim Klimaschutz.