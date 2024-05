Freibad - ein ganzer Sommer unter dem Himmel

Um den Ausklang der Ferien etwas zu versüßen, liest Autor Will Gmehling Kindern und Jugendlichen aus seinem Buch vor. Kenner entdecken schnell den Bezug zu einem großen Bremer Freibad, alle anderen freuen sich an den Abenteuern der Bukowski-Geschwister. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und dem Literaturhaus Bremen statt.

Eintritt: Kinder 3,50 Euro, Erwachsene 5,30 Euro