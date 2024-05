Teilnehmer:innen zwischen 12 und 18 Jahren kommen im Workshop erstmalig in Kontakt mit der Spraydose oder erweitern ihre Skills. Sie bekommen einen Einblick in den Umgang mit der Dose und sprechen über ihre Erfahrungen mit Graffiti und Street Art. Außerdem schauen sie sich an, was gute Umweltbedingungen sein können und was Graffiti und Street Art damit zu tun haben.

Der Workshop wird täglich vom 24. bis zum 26. Juli angeboten, Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und Donnerstag und Freitag von 10 bis 15 Uhr. Die Teilnahme kostet ab 25 Euro inklusive Materialkosten nach Anmeldung per E-Mail. Bei schlechtem Wetter findet sie in der KlimaWerkStadt, Westerstraße 58, statt.