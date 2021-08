Seit einem Jahr fördert der Stadtteilbeirat Gröpelingen unter dem Titel "Gröpeln statt Grübeln" neue Formen der stadtteilbezogenen Jugendbeteiligung in Gröpelingen. Multiplikator:innen aus Schulen, Stadteileinrichtungen und Lokalpolitik diskutieren an diesem Abend ü ber die ersten Ergebnisse. Im Mittelpunkt steht die zentrale Frage, wie Kinder und Jugendliche ermutigt werden, sich in die Stadtteilentwicklung einzubringen, eigene Ideen und Perspektiven auf den Stadtteil zu entwickeln. Dabei holen die Teilnehmenden Feedback von Fachleuten ein und setzen Impulse für die kommenden Jahre.

Interessierte melden sich bitte unter naegel@kultur-vor-ort.com an.