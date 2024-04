Happy Place - chaotisch bunte Welten

Das Theaterlabor 2 zeigt Zuschauer:innen ab 7 Jahren eine Reise durch verschiedene Welten, die am Ende doch mehr miteinander verbindet, als sie bisher ahnen konnten.

Im Internetland ist Stromausfall und die Kämpferinnen aus Animeworld landen plötzlich im Candyland. Alles gerät durcheinander und niemand versteht so richtig, was eigentlich los ist. War Regenstadt schon immer so ein trauriger Ort oder liegt unter all dem Grau noch mehr verborgen? Ausgerechnet die Langeweile bringt Ordnung in das Chaos und lüftet ein Geheimnis aus längst vergessenen Zeiten.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 6 Euro und Erwachsene 9 Euro. Familienkarten sind für 22 Euro erhältlich (2 Erwachsene + 2 Kinder).