I need a heroe

Im buntesten Fernsehprogramm aller Zeiten, geht das Theaterlabor 3 der Frage nach, wie ich leben möchte, wer ich bin und was ich werden will. Auf der Suche nach Antworten treffen sie dabei auf die großen Vorbilder unserer Zeit. Sie sind überall - in den Nachrichten, der Castingshow, oder in der Politik. Doch braucht es Vorbilder überhaupt noch? Oder ist es besser, seinen ganz eigenen Weg zu gehen? Ein Stück für Theatergäste ab 10 Jahren.

Kinder und Jugendliche zahlen 7 Euro und Erwachsene 14 Euro.