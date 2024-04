× Erweitern © Paramount Pictures IF: Imaginäre Freunde

Was wäre, wenn ... es all unsere eingebildeten Freunde aus unserer Kindheit wirklich geben würde und sie zum Leben erwachen?

Nach einer schwierigen Erfahrung entdeckt ein Mädchen ihre Vorstellungskraft wieder und hat plötzlich die Fähigkeit, die imaginierten Freund*innen, kurz IF, aus der Kindheit anderer Menschen zu sehen. Mit Hilfe ihres Nachbarn taucht sie in diese Welt ein, doch die IFs sind in Gefahr. Viele von ihnen wurden von ihren realen Freund*innen zurückgelassen, als diese erwachsen geworden sind. Einige der Imaginären Freund*innen wenden sich deshalb jetzt der dunklen Seite zu. Können sie gerettet werden?

USA 2024, Regie: John Krasinski, mit Cailey Fleming, Ryan Reynolds, 90 Min., empf. ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.