ImPuls: Konzert in Bewegung

Die Konzertreihe "ImPuls" stellt regelmäßig neue Formate vor, die einladen, zeitgemäße Konzepte und junge Künstler:innen aus ungewöhnlichen Perspektiven kennen zu lernen.

Die innovativen, von jungen Bremer Ensembles eingereichten Programme wenden sich speziell an Kinder, junge und junggebliebene Erwachsene. In jedem Konzert werden etwa 60 Minuten voll neuer Hörwelten und klanglicher Überraschungen präsentiert: Alte Musik, Klassik, Jazz, Weltmusik und interdisziplinäre Projekte wollen entdeckt werden.

Diese Mal steht das Kammerensemble Konsonanz auf der Bühne im Foyer. Gezielt bricht es das "klassische" Konzertformat auf und bietet räumliche Nähe zum Publikum, die Einbindung der Zuhörer:innen in das musikalische Geschehen und Gespräche zwischen Ensemble und Publikum. Das ermöglicht ein intensives, inklusives Konzerterlebnis für Alle: Für Menschen, die oft in Konzerte gehen; für Menschen, die klassische Musik kennenlernen möchten; für Menschen, die gern in der Nähe der Musiker:innen sein wollen und für Menschen, die ihre Freude an Musik zeigen und sich zur Musik bewegen möchten. Bei manchen hüpft das Herz, bei manchen hüpft der ganze Körper!

Das Konzerthaus "Die Glocke", das Foyer und die Behindertentoilette sind barrierefrei zugänglich. Das "Konzert in Bewegung" findet als Relaxed Performance statt: Es sind alle Menschen willkommen, für die langes Sitzen oder Stillsein eine Barriere bedeutet. Zuhörer:innen dürfen das Foyer jederzeit verlassen und wieder betreten. Bewegungen und Geräusche aus dem Publikum sind ausdrücklich erlaubt. Die Konzertmoderation erfolgt in Einfacher Sprache, die Zuhörer*innen dürfen mit der Moderatorin sprechen.

Das Publikum darf über den Verlauf des Konzertes mitentscheiden. Im Foyer gibt es viel Platz für Rollstühle und Abstand zwischen den Stühlen. Alle Zuhörer:innen können selbst einen Platz wählen, der ihrem Bedarf am besten entspricht.

Eintritt: Kinder 10 Euro, Erwachsene 20 Euro, freier Eintritt für Begleitpersonen