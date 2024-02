Insektensommer

Was kriecht unterm Baumstamm herum und wer knabbert am Salatkopf? Heute erkunden Naturforscher:innen ab 6 Jahren mit Lupe und Kescher die Insektenvielfalt. Es werden verschiedene Arten aufgespürt und bestimmt. Außerdem erfahren die Kids, wo und wie Insekten leben und was wir Menschen tun können, um sie zu beschützen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.