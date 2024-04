Insektentag

Scarlett Gac vom BUND und Andrea Schröder von der Vegesacker Bibliothek wollen zusammen mit den Teilnehmenden in die spannende Welt der Insekten eintauchen. Was sind alles Insekten, wo und wie leben sie? Spielerisch wird vermittelt, warum Insekten für die Menschen so wichtig sind und was man machen kann, damit es ihnen gut geht und sie sich vermehren können.