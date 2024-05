Insolvenz des Arbeitgebers - was wird aus meinem Arbeitsverhältnis?

Worauf Arbeitnehmer:innen besonders achten müssen, wenn der Arbeitgeber in Zahlungsschwierigkeiten gerät, beleuchtet der kostenlose Vortrag aus der Reihe "Ihr Recht - einfach erklärt". Es wird außerdem der Frage nachgegangen, welche Rechte den Arbeitnehmer:innen zu welchem Zeitpunkt des Verfahrens zustehen und wie es für sie nach der feststehenden Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers weitergehen kann.

Interessierte melden sich bitte telefonisch oder online an. Der Link zum Vortrag wird rechtzeitig per E-Mail an die Teilnehmenden verschickt.