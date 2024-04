Interaktive Minecraft-Lesung

Heute tauchen die Kids in die faszinierende Welt von Minecraft ein. Der bekannte Minecraft-Autor Karl Olsberg („Das Dorf-Reihe“) ist in der Stadtbibliothek Vegesack zu Gast. Dabei wird er aus seinen spannenden Büchern vorlesen und ihnen Einblicke in die Abenteuer und Geheimnisse des Spiels geben. Die Teilnehmenden können ihre Fragen stellen, Neues lernen und aktiv während der Lesung mit entscheiden, wie die gelesene Minecraft-Geschichte weitergeht.