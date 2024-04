Jugend Tanz Tage

× Erweitern © Canva Tanz

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, die Lust an Bewegung haben und ihr Selbstbewusstein stärken möchten, sind in den Ferienwochen bei der etage° richtig.

In den Trainings lernen die Teilnehmenden, ihre eigenen Grenzen und die des anderen zu erkennen und anzuerkennen. Sowohl für die persönliche Entwicklung, als auch für die Förderung eines respektvollen und harmonischen Miteinanders, sind die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeiten und Sensibilisierung des Körperausdrucks wertvoll. Mit Spaß und Elan entdecken sie ihre eigenen Ressourcen und Potenziale, stärken ihr Vertrauen ins Bauchgefühl und fördern die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit in der Gruppe.

Am Freitag um 15 Uhr findet eine Abschlusspräsentation für Familie und Freund:innen statt.

Die Teilnahme an einer Woche kostet 50 Euro inkl. Verpflegung. (Bei Früh-/Spätbetreuung von 7 bis 17 Uhr + 10 Euro). Der Anmeldebogen kann entweder als PDF per E-Mail gesendet oder in Papierform bei der etage° abgeholt/ausgefüllt werden.