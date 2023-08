× Erweitern © Jens Hausprung Kannawoniwasein Schauspieler: Gisa Flake und Heiko Pinkowski Kannawoniwarsein. Ein Kinofilm von LIEBLINGSFILM und SAD ORIGAMI. Verleih: Weltkino Regie: Stefan Westerwelle Produzenten: Philipp Budweg, Klaus Döring Kamera: Martin Schlecht

Erst fällt die Bootstour mit Papa in Neustrelitz ins Wasser, dann wird der 10-jährige Finn auf der Zugfahrt zu Mama nach Berlin auch noch von einem betrunkenen Erwachsenen beklaut. Aber niemand glaubt Finn und so wird er an der nächsten Station der Polizei übergeben. Im Polizeiauto sitzt schon die geheimnisvolle Jola, eine junge punkige Ausreißerin. Weil die Polizisten so mit sich selbst beschäftigt ist, bemerken sie nicht, dass Jola und Finn abhauen. Jola möchte unbedingt ans Meer und Finn unbedingt zu Mama. Als die beiden einen roten Traktor finden, den Jola kurzschließen kann, beginnt eine Reise voller verrückter Begegnungen.

Auf Augenhöhe mit der jungen Zielgruppe erzählt der Film von einem abenteuerlichen Roadtrip, in dem Chaos, Spaß und Anarchie genauso viel Raum einnehmen dürfen, wie die positiven Botschaften von Freundschaft und von der Kraft der kindlichen Entdeckerneugier.

Der Eintritt ins Junge Kino kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.