Kinderchöre in St. Nikolai Mahndorf

Von 14:15 bis 14:45 trifft sich der Spatzenchor, der sich an Kinder ab 4 Jahren richtet. Der Kinderchor für Kinder ab der 1. Klasse findet von 15:15 bis 16 Uhr statt. Ab Januar proben die Kinderchöre das Musical "Die Reise nach Jerusalem", mit dem sie schon vor den Herbstferien angefangen haben. Darin wird die einzige Bibelgeschichte erzählt und gespielt, die aus der Kindheit Jesu stammt. Dieses kleine Musical führen sie dann mit einer Band, Kostümen und Kulissen im Familiengottesdienst am 10. März in St. Johannis in Arbergen auf. Mädchen und Jungen, die Lust haben mitzusingen, sind herzlich eingeladen.

Die Teilnahme am Kinderchor ist kostenlos und offen für Kinder aus allen Konfessionen und Religionen. Anmeldungen nimmt Jürgen Marxmeier telefonisch und per E-Mail entgegen.