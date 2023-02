Kinderchor in Matthias Claudius

Im Kinderchor singen Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Sie üben sich in Stimmführung und Rhythmus, in Notenlesen und Gemeinschaft. Kindermusicals werden häufig einstudiert, von Bibel-Musicals über Märchen oder einem Luther-Musical findet alles seinen Platz.

Für den Heiligabend übt der Kinderchor eines der Krippenspiele ein – in jedem Jahr ist der Auftritt in der vollbesetzen Kirche Zion oder St. Pauli ein Highlight. Auch die regelmäßig stattfindenden Chorwochenenden sind tolle Erlebnisse. Unweit von Bremen, z.B. im Landheim in Nordwohlde, verbringen die Kinder gemeinsam ein Wochenende: Singen, durch den Wald stromern, Lagerfeuer. Der Kinderchor tritt häufig bei Familiengottesdienste und Gemeindeveranstaltungen auf.

In den Schulferien finden keine Proben statt.