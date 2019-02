©Kerstin Meyer Kinderflohmarkt Borgfeld

An über 200 Verkaufstischen darf nach Herzenslust gestöbert werden und gut erhaltenes Spielzeug und Kinderbekleidung für Kinder jeden Alters erstanden werden. Auch für das leibliche Wohl wird an dem großen Kuchenbuffet, der Waffelbäckerei oder am Würstchengrill gesorgt.

Für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit einer Hüpfburg, einem Ballonkünstler und Kinderschminken.

Anmeldungen für einen Verkaufsstand sind unter kinderflohmarkt-borgfeld@gmx.de erforderlich.