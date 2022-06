× Erweitern © Bremopolis Kinderstadt Bremopolis

Kinder an die Macht. Oder: Wie sähe die Welt aus, wenn Kinder bestimmen dürften? In den Ferien können sie das wieder herausfinden, die Kinderstadt Bremopolis startet in ihre dritte Runde.

In Kooperation mit der Bremer Sportjugend entsteht auf dem Vereinsgelände eine gigantische Zeltstadt, in der die Ferienkinder die Regierung übernehmen und das Leben gestalten - genau wie in der Welt der Erwachsenen. Die teilnehmenden Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren beschäftigen sich mit den Themen Umwelt-, Demokratie-, Gesundheit-, Medien- und Kulturbildung und setzen ihre Ideen unter pädagogischer Begleitung selbstständig um. Dabei werden Berufe kennengelernt, eine Regierung gewählt und eine eigene Währung entwickelt. Die Teilnehmenden setzen sich mit Fragen zu Energie, Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung auseinander, und selbstverständlich kommen Spiel, Spaß und Bewegung auch nicht zur kurz.

Die Betreuung findet vom 15. bis 19.8. von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 15:30 Uhr statt (frühere Abholung möglich), die Teilnahme kostet 100 Euro inklusive Verpflegung und kann telefonisch oder online hier angemeldet werden.

Dank der Aktion Hilfe fürKinder e.V. können Bremen-Pass-Inhaber:innen für 25 Euro die ganze Woche teilnehmen.