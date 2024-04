Körperwelten: Am Puls der Zeit

× Erweitern © Joseph Carlucci Gunther von Hagens KÖRPERWELTEN Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Dr. Gunther von Hagens' erfolgreiche Anatomieschau kommt mit einem neuen Thema zurück nach Bremen.

Die faszinierenden echten menschlichen Exponate ermöglichen umfassende Einblicke in den komplexen Aufbau unseres Innenlebens und erklären leicht verständlich Funktionsweise und Zusammenspiel der Körpersysteme und Organe, aber auch häufige Erkrankungen. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus will die Ausstellung aufzeigen, wie ein gesundes langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann.

Die in der Ausstellung gezeigten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mittlerweile mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Zu sehen bis 25. August. Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa/So/Feiertag 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr). Zu den Tickets.