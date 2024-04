Held:innen und Superkräfte

× Erweitern © KUBO KUBO Kunstferien, Graffiti

In den Sommerferienwochen mit dem Kultur- und Bildungsverein Ostertor werden Kinder und Jugendliche in verschiedenen Kursen kreativ. Sie lernen unterschiedlichste Techniken für verschiedene Interessen und Altersgruppen kennen, sie können ihre Kreativität entfalten, entspannt mit Gleichaltrigen neue Talente oder Hobbys entdecken - und in der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen.

Im Graffiti-Kurs im LiLuBa auf dem Stadtwerder bringen die Teilnehmenden ab 12 Jahren Bilder und Visionen an die Wand, die von einer besseren Welt für alle erzählen. Gerechtigkeit für die Natur, die Tiere und Menschen in ihr. Sie verbinden feministische Held:innen, legendäre Krafttiere und die Superkräfte der Elemente. Ganz nach dem Motto: Power to the People!

Die Teilnahme an der kreativen Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, täglich von 10 bis 15 Uhr, kostet 100 bis 140 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, über die Veranstaltungswebseite oder per Mail.

Die gemeinsame Ausstellung für Freund:innen & Familie findet am Ende der Woche, am Freitag um 14 Uhr, in den Schulräumen statt.