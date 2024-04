Freies Relief-Schnitzen

× Erweitern © KUBO Reliefschnitzen

In den Sommerferienwochen mit dem Kultur- und Bildungsverein Ostertor werden Kinder und Jugendliche in verschiedenen Kursen kreativ. Sie lernen unterschiedlichste Techniken für verschiedene Interessen und Altersgruppen kennen, sie können ihre Kreativität entfalten, entspannt mit Gleichaltrigen neue Talente oder Hobbys entdecken - und in der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen.

Im Schnitzkurs mit Charline Alcantara und Alessa Lubig im LiLuBa können die Teilnehmenden ab 9 Jahren frei erforschen, was sie aus einem Stück Lindenholz entstehen lassen können. Mit Beitel und Klüpfel lernen sie die Arbeitstechniken der Holzbildhauerei kennen und dürfen mit Säge, Feile, Schleifpapier und Farbe experimentieren.

Die Teilnahme an der kreativen Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, täglich von 10 bis 15 Uhr, kostet 100 bis 140 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, über die Veranstaltungswebseite oder per Mail.

Die gemeinsame Ausstellung für Freund:innen & Familie findet am Ende der Woche, am Freitag um 14 Uhr, in den Schulräumen statt.