La Strada: über_brücken

Zur Eröffnung des internationalen Festivals der Straßenkünste bespielt das Ensemble Cirque on Edge mit dem Einbruch der Dämmerung die Wallanlagen. Die Artist:innen werden mit ihrer Show buchstäblich Brücken bauen – über Abgründe, Distanzen und Zweifel hinweg. In einer Zeit, in der wieder Mauern gebaut und Brücken eingerissen werden, setzen sie sich mit den Bedingungen, Widerständen und Chancen eines Kontaktaufbaus auseinander.

Das Stück erzählt poetisch vom Bau einer acht Meter überspannenden Holzbrücke - eine materialgewordene Verständigung, wenn sie einmal steht. Bis dahin bleibt sie eine anfechtbare Utopie, die nur durch den Willen lebendig werden kann, trotz allem aufeinander zuzugehen.

Für die jüngeren Gäste wird über_brücken am Samstag und Sonntag vormittags 11 Uhr gezeigt – denn den Mut, sich über den Abgrund zu wagen, ist für Manche größer im Hellen!