Lange Nacht der Museen: Lieblingshöhlen

× Erweitern © Verner Panton Design Faszination Höhle Landscape Visiona

Was ist eure Lieblingshöhle? Die geheimnisvolle blaue Grotte auf Capri, die Doolin Cave in Irland mit riesigen Tropfsteinformationen oder eine Höhle, die sich nicht in der aktuellen Ausstellung „Faszination Höhle“ wiederfindet?

Die Teilnehmenden an der Führung sammeln gemeinsam die besten Höhlentipps und präsentieren nach der Langen Nacht der Museen die Ergebnisse der Umfrage.

Und zum 150. Geburtstag von Bernhard Hoetger, dem Architekt des Paula Modersohn-Becker Museums, können im Workshop Glückwunschpostkarten, gestaltet, collagiert, gemalt und gezeichnet werden.

Alle Angebote sind kostenfrei mit Eintrittsband für alle Museen: Familienkarte (2 + 3) 24 EUR